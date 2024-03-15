استشاري تغذية تنصح بأطعمة تعالج الحموضة في رمضان.. ابتعد عن الخبز

مشكلة يعاني منها كثير من الصائمين في نهار شهر رمضان، وهي الشعور بتعب المعدة مع زيادة الحموضة، نتيجة تناول بعض الأطعمة المسببة للحموضة، مما يؤدي لآلام شديدة تعيق الصائم على إكمال يومه، لكن هناك بعض المأكولات والمشروبات التي ينصح بها أطباء التغذية، من أجل تفادي الأعراض المرضية.

الدكتورة داليا مرسي، استشاري التغذية العلاجية، تحدثت لـ«الوطن»، عن بعض الأطعمة التي تعالج الحموضة في رمضان، مثل الزنجبيل وزيت الزيتون والزبدة، بالإضافة للشوفان الذي يعد بديلًا للخبز الأبيض المسبب للحموضة.

أطعمة تنصح استشاري التغذية بتناولها

وتنصح استشاري التغذية العلاجية أيضًا، بتناول الخضروات والسلطة وبعض الفواكه مثل الموز لتقليل الحموضة، بالإضافة لضرورة البعد عن السكريات والطعام الذي يحتوي على «المسبكات»، كما أن الزبادي مهمًا لتخفيف الحموضة.

أطعمة تسبب الحموضة

هناك عدة أطعمة أخرى تسبب الحموضة، مثل الأطعمة الدهنية أو المقلية والحارة أو الفلفل الحار، بالإضافة إلى الشوكولاتة والوجبات السريعة، كما أن الفواكه الحمضية يجب الابتعاد عنها، والمشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، بحسب موقع «OnlyMyHealth» المتخصص.

نصائح لمنع الحموضة

يوجد بعض النصائح التي يجب اتابعها، وهي التوقف عن استخدام النيكوتين، الذي يضعف عضلة المريء السفلية، بالإضافة لتجنب مضغ «اللبان» بسبب مساعدته على زيادة كمية الهواء داخل الجسم، ويجب أيضًا تجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من اليوم، وعدم الانحناء بعد الأكل من الأشياء التي يجب الابتعاد عنها أيضًا.