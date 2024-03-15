5 مشروبات للتخلص نهائيا من الحموضة.. «مش هتحس بآلام»

بعد تناول الطعام قد يشعر البعض بحموضة، خاصة إذا كان الأكل يحتوي على نسبة عالية من الدسم، ما يؤدي إلى حرقان شديد، يضايق الشخص طوال يومه، لذا فإن هناك 5 مشروبات للتخلص نهائيا من الحموضة، بدون اللجوء إلى الأدوية والعقاقير الطبية.

وأوضحت الدكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، 5 مشروبات للتخلص نهائيا من الحموضة.

5 مشروبات للتخلص نهائيا من الحموضة

مشروب الزبادي بالشمام

يعد عصير الزبادي بالشمام، إحدى أهم 5 مشروبات للتخلص نهائيا من الحموضة، إذ يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتيك، التي توازن بين نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء، مع الكانتلوب أو الشمام الغنية بالألياف، لتنظيم عملية الهضم.

مشروب الحليب المثلج

يساعد الحليب المثلج في التخلص من الحموضة، لأنه غني بالكالسيوم، ويساعد على تحسين حركة عضلات المعدة، والتخفيف من حرقة المعدة، الناتجة عن الأكلات الدسمة.

الزنجبيل الدافئ

الزنجبيل يعتبر مطهرا معويا، لأنه غني بمضادات الالتهابات، خاصة عند إضافة نصف عصرة ليمونة، لذا يساعد على التخلص من الحموضة.

الماء المثلج

يساعد الماء المثلج على تخفيف أعراض حموضة المعدة، والأهم أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية، لأن شرب الماء المثلج يجعل الجسم في حالة نشاط قوية، إذ تصل درجة حرارة الماء إلى درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى استهلاك الطاقة بشكل إضافي للمعدة وتهدئتها.

عصير الجزر

عصير الجزر من العصائر التي تساعد في التخلص من حموضة المعدة، ويتميز بفوائد عديدة، بسبب مكوناته الغنية بكمية كبيرة من الأملاح القلوية، التي تعادل حموضة المعدة، بالإضافة إلى غناه بمادة البوتاسيوم، واحتوائه على كمية قليلة من أملاح الصوديوم والكالسيوم واليود، وجميعها معادن تدمر البكتيريا الضارة، وبالتالي يكون له القدرة التخلص من التهابات المعدة أو القرحة.