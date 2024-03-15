رسائل تضامنية عديدة يقدمها برنامج «حياة كريمة»، والذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «دي أم سي» طوال شهر رمضان، ويقدم المساعدات والهدايا لكثير من المحتاجين كهدية ودعم لهم في شهر رمضان.

البرنامج تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، وبعد عرض حلقة اليوم، يبحث المشاهدين عن موعد إعادة برنامج حياة كريمة الموسم الثالث على DMC.

موعد إعادة برنامج حياة كريمة الموسم الثالث على DMC

وتعرض قناة DMC برنامج «حياة كريمة» الساعة 5:45 مساء، بينما يكون موعد إعادة عرضه الساعة 4:45 صباحاً.

وقدمت مؤسسة حياة كريمة مساعدات مالية لعدد من الأشخاص، كما قامت بدعم الكثيرين من خلال توفير مصادر دخل لهم.

وعرض برنامج «حياة كريمة» اليوم بعض من المواقف وقدم العون لبعض المواطنين، أحدهم بائع بطاطا، وقدمت له مؤسسة «حياة كريمة» المساعدة بمبلغ مالي 30 ألف جنيه، كمساعدة له في تجهيز ابنته المقبلة على الزواج.

بينما كان الموقف الثاني، هو تقديم المؤسسة الدعم لأحد البائعين من خلال مساعدته بمحل ملابس، ودفع إيجار للمحل لمدة عام.

وحقق برنامج «حياة كريمة»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، نجاحات كبيرة ومتابعة جماهيرية واسعة خلال المواسم الماضية له.