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دراما المتحدة

مواعيد عرض برنامج حياة كريمة على DMC

كتب:

منتصر سليمان
11:07 م | الجمعة 15 مارس 2024
برنامج حياة كريمة

برنامج حياة كريمة

تُذيع قناة DMC الموسم الخامس من برنامج حياة كريمة على قناة DMC، يوميًا، والذى يقدمه الإعلامي أيمن مصطفي، بعد النجاح الكبير الذى حققه البرنامج خلال المواسم الأربعة الماضية.

مواعيد عرض برنامج حياة كريمة على قناة DMC

أما عن مواعيد عرض برنامج حياة كريمة على قناة DMC، فإن البرنامج يعرض في تمام الساعة 5:45 مساءً، كما يتم إعادة عرض برنامج حياة كريمة على قناة DMC في تمام الساعة 4:45 صباحًا.

برنامج حياة كريمة

برنامج حياة كريمة والذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفي، كان قد حقق نجاحات كبيرة ومتابعة جماهيرية واسعة خلال المواسم الأربعة الماضية له، كما حقق نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وخلال الحلقات التي تم عرضها من برنامج حياة كريمة، قدمت مؤسسة حياة كريمة مساعدات مالية لعدد من الأشخاص، كما قامت بدعم الكثيرين من خلال توفير مصادر دخل لهم، مما كان سببًا في حل مشاكلهم.

وفكرة برنامج حياة كريمة تعتمد على التجول داخل الشوارع المصرية، وإختلاق موقف معين وإختبارات تكشف أمانة هؤلاء الأشخاص البسطاء وعدم طمعهم والحصول على أشياء ثمينة مثل مبالغ مالية، ليقوم البرنامج بتسليط الضوء حول تلك النماذج، ودعم هؤلاء الأشخاص. 

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بقلم منتصر سليمان