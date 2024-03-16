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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم.. هل يتزوج مصطفى شعبان من هاجر أحمد؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:02 ص | السبت 16 مارس 2024
مصطفي شعبان

مصطفي شعبان

لا تزال أحداث مسلسل المعلم تتصاعد بسرعة كبيرة، بعد أن ألمحت سهر الصايغ لمصطفى شعبان عن إصابتها بمرض السرطان في الدم، بطريقة غير مباشرة، وتنصحه بالزواج من «دهب» التي تؤدي شخصيتها هاجر أحمد.

أحداث الحلقة 5 مسلسل المعلم

وقابلت الدكتور المعالجة لسهر الصايغ، خلال أحداث الحلقة 5 مسلسل المعلم، التي أخبرتها بأنها مصابة بمرض السرطان، وحاولت إخبار مصطفى شعبان بالحقيقة، لكن سهر أنقذت الموقف، وأخبرته بأنها مصابة بمشكلات في الرحم.

مسلسل المعلم الحلقة 6

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 6 مسلسل المعلم، وصول مصطفي شعبان لحقيقة زوجته سهر الصايغ، وهي إصابتها بمرض السرطان، كما نرى أيضا هل سنتجح سهر الصايغ في تزويج مصطفى شعبان من هاجر أحمد.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم

تعرض الحلقة 6 مسلسل المعلم، على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

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