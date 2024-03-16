مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024، من أبرز ما يبحث عنه مواطني الدولة، خاصة في ليلة اليوم الخامس من الشهر الكريم بالجزائر، بعدما تعذرت رؤية الهلال ليلة الاثنين، حتى يتمكنوا من تجهيز السحور وقضاء الصلوات في وقتها.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم، التي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في الجزائر من مدينة إلى أخرى، فيكون في الجزائر في تمام الساعة 5:31 صباحًا، وبومرداس في تمام الساعة 5:30 صباحا، بينما مدينة وهران يكون الأذان في تمام الساعة 5:48 صباحا، وفي تبسة يكون في تمام الساعة 5:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الجزائر في تمام الساعة 12:57 مساءً، وفي بومرداس 12:55مساءً، ووهران 1:11 مساءً، بينما في مدينة تبسة يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:36 مساءً.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في الجزائر في تمام الساعة 4:20 مساءً، وفي بومرداس 4:18 مساءً، وفي وهران الساعة 4:35 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة تبسة في تمام الساعة 4:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

وموعد أذان المغرب في مدينة الجزائر سيكون في تمام الساعة 6:59 مساءً، وفي مدينة بومرداس يكون في تمام الـ6:58 مساءً، بينما يأتي في مدينة وهران في تمام الساعة 7:14 مساءً، وسيكون في تبسة في تمام الساعة 6:39 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

يبدأ الصيام في الجزائر في تمام الساعة 5:31 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:59 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم نحو 13 ساعة و28 دقيقة.