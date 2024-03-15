مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

يتحرى الأفراد إلى معرفة موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 في ظل بداية شهر رمضان الكريم في دولة الجزائر يوم الاثنين 11 مارس 2024 بالتزامن مع مصر والسعودية وسوريا والبحرين وفلسطين والإمارات والكويت ولبنان وغيرها من الدول العربية.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

تختلف مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 من مدينة لأخرى، فمثلا العاصمة الجزائر موعد الفجر يكون في الساعة5:34 أما موعد صلاة الظهر فتكون الساعة 12:57 أما موعد صلاة العصر فتكون الساعة 4:20 وسيكون موعد صلاة المغرب الساعة 6:59 ويكون موعد صلاة العشاء 8:18.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

ونحاول التعرف على موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024، فسيكون 5:24 في العاصمة الجزائر، وسيكون في الساعة 5:32 بمدينة بومرداس، وسيكون الساعة 5:15 في مدينة تبسة وسيكون الساعة 5:20 في مدينة تبسة وسيكون في الساعة 5:25 في مدينة بسكرة وسيكون في نفس التوقيت كذلك أيضا في مدينة سطيف‎.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

وبحسب موقع «جو براي» لمواقيت الصلاة فإن موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 في مدينة الجزائر العاصمة 12:57 وسيكون موعد صلاة الظهر الساعة 12:55 في مدينة بومرداس، وسيكون موعد أذان الظهر الساعة 1:12 في مدينة وهران، وسيكون موعد أذان الظهر الساعة 12:37 في مدينة تبسة.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

وسيكون موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 في العاصمة 4:20، وسيكون في الساعة 4:18 في مدينة بومرداس، وسيكون موعد أذان العصر الساعة 4:35 في مدينة وهران وسيكون الساعة 4 في مدينة تبسة.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

وسيكون موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 في العاصمة في الساعة 6:59 وسيكون الساعة 6:57 في مدينة بومرداس، وسيكون الساعة 7:14 في مدينة وهران، كما سيكون الساعة 6:39 في مدينة تبسة.

موعد أذان العشاء في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

وسيكون موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 في العاصمة في الساعة 8:18 وسيكون الساعة 8:16 في مدينة بومرداس، وسيكون الساعة 8:32 في مدينة وهران، كما سيكون الساعة 7:57 في مدينة تبسة.