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دراما المتحدة

مسلسل المعلم الحلقة 6.. هل مات أحمد فؤاد سليم؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:06 ص | السبت 16 مارس 2024
أحمد فؤاد سليم من مسلسل المعلم

أحمد فؤاد سليم من مسلسل المعلم

شهدت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، أحداثا متصاعدة كثيرة، إذ يخطط منذر رياحنة لطرد مصطفى شعبان من سوق السمك، وذلك بعد أن منع بيع السمك لكل البائعين.

أحداث الحلقة 5 مسلسل المعلم

وأنتهت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، بصدمة هاجر أحمد، بعد تعرض والدها أحمد فؤاد سليم لإغماء، بعد ضغوط كثيرة بسبب إنذار المحكمة الذي تسلمه.

أحداث الحلقة 6 مسلسل المعلم

ونتابع خلال أحداث الحلقة 6 مسلسل المعلم، هل مات أحمد فؤاد سليم بسبب الضغوط، أم تعرض لإغماء فقط؟.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على قناة الحياة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

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