مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024.. اعرف موعد الإفطار 

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان، خاصة موعد أذاني المغرب والفجر، إضافة إلى معرفة عدد ساعات الصوم وموعدي الإفطار والسحور.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024 في الساعة 4 و35 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و2 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

يأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم 15-3-2024، الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم 15-3-2024، في الساعة 6 و3 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024 في الساعة 7 و21 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و48 دقيقة.