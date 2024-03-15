مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024.. اعرف موعد الإفطار

بدأ عشرات الآلاف من المسلمين تناول وجبة السحور، استعدادًا لصيام خامس أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 وموعد الإفطار والسحور بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 1445 هجرية، إذ تفصلنا ساعات معدودة فقط على موعد أذان الفجر وشروق الشمس.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 وموعد الإفطار والسحور، فضلًا عن موعد الشروق اليوم، وعدد ساعات الصيام، ومواقيت السحور والإمساك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتكشف إمساكية رمضان 2024، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، متضمنةً عدد ساعات الصيام، وموعد أذان الفجر والمغرب، فضلًا عن توقيت شروق الشمس، ومواعيد السحور والإمساك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 فإنّها تكون كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024: يرفع في تمام الساعة 4:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024: يرفع في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024: يرفع في تمام الساعة 3:31 صباحًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024: يرفع في تمام الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024: يرفع في تمام الساعة 7:22 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الجمعة 15-3- 2024: تؤدى عقب انتهاء صلاة العشاء مباشرة، ويحدد وقتها بحسب كل مسجد على حدة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 نحو 13 ساعة و45 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس، فيما بدأ السحور في تمام الساعة 2:20 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:20 صباحًا، بينما يأتي موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:06 صباحًا.