مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 16-3-2024 من أبرز ما يبحث عنه مواطني الأردن خاصة في ليلة اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من التجهيز للسحور وقضاء الصلوات الخمس في وقتها.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم السبت 16-3-2024

وأعلنت وزارة الشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، مواقيت الصلاة في الأردن اليوم، التي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 16-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في الأردن من مدينة إلى أخرى، فيكون في عمان في تمام الساعة 5:24 صباحًا، والعقبة في تمام الساعة 5:29 صباحًا بينما مدينة إربد يكون الأذان في تمام الساعة 5:23 صباحًا وفي الزرقاء يكون في تمام الساعة 5:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم السبت 16-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في عمان في تمام الساعة 12:45 مساءً وفي العقبة 12:49مساءً ووهران 12:46مساءً بينما في مدينة الزرقاء يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:45 مساءً.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم السبت 16-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في عمان في تمام الساعة 4:11 مساءً وفي العقبة 4:15 مساءً وفي إربد الساعة 4:11 مساءً وسيرفع الأذان في مدينة الزرقاء في تمام الساعة 4:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 16-3-2024

وموعد أذان المغرب في مدينة عمان في تمام الساعة 6:46 مساءً وفي مدينة العقبة يكون في تمام الـ6:50 مساءً بينما يأتي في مدينة إربد في تمام الساعة 6:46 مساءً وسيكون في الزرقاء في تمام الساعة 6:45 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم السبت 16-3-2024

يبدأ الصيام في الأردن في تمام الساعة 5:24 صباحًا بأذان الفجر وينتهي في تمام الساعة 6:46 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم نحو 13 ساعة و24 دقيقة.