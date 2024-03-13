7 أسرار لأطباق رمضانية ألذ من المطاعم.. «اكتشفي الطهي المنزلي»

تهتم كثير من السيدات في شهر رمضان الكريم بمتابعة ومعرفة طرق طبخ أشهى الأطباق والوجبات بطرق سهلة وبسيطة، والابتعاد عن تناول الأطعمة في المطاعم، وتحاول جاهدة إعدادها في المنزل بطعم مميز وصحي وشهي أكثر، لذلك نقدم لكي 7 أسرار لأطباق رمضانية ألذ من المطاعم، منها شوربة الدجاج والدجاج المشوي والفول والسمبوسك والمحشي والبشاميل وصنية البطاطس بالفرن.

1- سر عمل شوربة الدجاج أحسن من المطاعم

ترغب بعض النساء في معرفة طريقة عمل شوربة الفراخ في شهر رمضان، بطريقة سهلة وطعم مميز مثل المطاعم، قدمت الشيف هالة فهمي في برنامجها سفرة وطبلية المُذاع على قناة صدى البد طريقة عمل شوربة الفراخ، وجاءت المقادير كالتالي:

. فرخة

. 2 فص ثوم – بصل.

. ورق لورا وحبهان .

. فلفل أسود وملح.

. رشة جنزبيل.

. معلقة كبيرة سمنة.

. معلقة صغيرة سكر.

. ماء ساخن.

طريقة تحضير شربة الدجاج

ضعي معلقة سمنة في إناء الطهي وبعد التسخين نضع الفرخة في السمن ونضع الحبهان والورا ثم نضع الفلفل الأسود ونقلبها حتى تأخذ لون قليلا، ثم نضع فصين التوم، ثم بعد ذلك نضف الماء الساخن إلى الفرخة ونضع رشة الزنجبيل والسكر والملح، نتركها حتى تنضج الفرخة وتختلط مع الماء الساخن وتكتسب طعم الفراخ.

2- طريقة عمل الفول المدمس

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال برنامجه «الشيف» المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل الفول المدمس:

. فول مدشوش.

. عدس أصفر.

. ليمون.

. خل.

طريقة تحضير الفول المدمس

انقعي الفول المدمس في ماء ساخن لمدة ساعتين أو ثلاث ثم ضعي الفول في دماسة أو حلة مع إضافة معلقتين العدس الأصفر، نقلب المكونات مع الفول ثم نضع الماء بثلاثة أرباع مقدار الفول ثم نضع نصف كوب خل وشرائح الليمون ثم نتركهم على النار حتى ينضج.

3- طريقة عمل الفراخ المشوية

3 فصوص ثوم مطحون.

½ بصلة.

عصير ليمون.

علبة زبادي.

ثمرة طماطم.

حبهان مطحون.

فلفل أسود.

ملح.

زيت.

بهارات دجاج.

رشة زنجبيل ورشة كاري.

كسبرة ناشفة.

طريقة تحضير الدجاج المشوي

تخلط المكونات كلها ثم نتبل قطع الدجاج بها، تفرك جيدا وتوضع التتبيلة تحت الجلد ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 200، على طريقة الشيف نجلاء الشربيني .

4- سر نجاح صنية البطاطس في الفرن

ومن سر نجاح صنية البطاطس في الفرن على طريقة الشيف نجلاء الشربيني، هو تقطيع البطاطس لحلقات متوسطة، لتتحمل مراحل التسوية، ونضع معلقة من السمن أو الزيت حسب الرغبة قبل وضعها في الفرن حتى تخرج لامعة.

5- سر نجاح السمبوسة

طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بالنشا هي من أهم أسرار وعوامل نجاح السمبوسة والسر في معلقتين النشا، يضاف على نصف كوب من الدقيق والخميرة الفورية وحليب البودر مع عجن المكونات جيدا حتى تتماسك العجينة، ثم تحشى بالحشو المفضل وتضع في الزيت حتى تنضج.

6- أسرار نجاح البشاميل

توازن مقدار الدقيق والزبدة معا، حاولي استخدام الحليب الدافي حتى لا يحدث تكتل عند تحضير البشاميل، الحرص على عدم ترك الدقيق لمدة طويلة على البوتوجاز حتى لا يتغير لونه، لا تضيفي الدقيق للزبدة وهي على النار، رفع الصوص وهو خفيف القوام من على النار، إضافة مكعبات الجبنة لتعطي مزاق أفضل.

7- أسرار نجاح المحشي ورق العنب

تجنبي سلق ورق العنب كاملا واجعليه نصف سلقة، لأنه سيكمل نضجه أثناء التسوية حتى تتمكني من لفه بسهولة وحتى لا يقطع أثناء اللف، تجنبي وضع كمية كبيرة من الحشو حتى لا تخرج أثناء التسوية، نضع شرائح الطماطم والبصل في الإناء لتجنب لصق ورق العنب، نضع كل صف معاكس لما قبله، أي إذا وضعتي الصف الأول عمودي اجعلي الصف الثاني أفقي.