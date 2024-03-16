حسام موافي يكشف أفضل سحور في رمضان.. «هتفضل طول اليوم شبعان»

في شهر رمضان المبارك، يُعدّ السحور من العادات الأساسية التي يحرص عليها الكثيرون، لِما له من أهمية بالغة في توفير الطاقة الضرورية للجسم لمواصلة وظائفه الحيوية خلال فترة الصيام، فيقبل الكثيرون على البحث عن أفضل الوجبات التي يمكن تناولها في السحور لتجنب الشعور بالجوع، والتي سنعرضها في السطور التالية.

في لقاء تلفزيوني، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن نوعين من الطعام هما الأكثر فائدة للجسم في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، وهما الزبادي والخيار.

وذكر الدكتور موافي أن تناول الزبادي والخيار معًا في وجبة السحور يساعد الشخص على عدم الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء.

أفضل سحور في رمضان

وحدد «موافي» الكمية المسموحة من الزبادي، وهي تناول كوب واحد فقط، بينما الخيار يجب ألا يزيد عن ثمرتين، مشيرًا إلى أن أفضل وقت لتناول وجبة السحور في شهر رمضان المبارك هو قبل أذان الفجر بمدة تبلغ 15 دقيقة.

فوائد الزبادي والخيار

فوائد عديدة يحتوي عليها الزبادي والخيار ومنها أنهما يعملا على تقوية الجهاز المناعي بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، وأيضًا تقوية العظام، ومنع احتباس السوائل في الجسم، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

وكان الدكتور حسام موافي حذر من عادة خاطئة يتبعها الأشخاص في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، وهى تناول الماء بكميات كبيرة اعتقادًا بأن ذلك يقي من الشعور بالعطش، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد لا يعد صحيحًا، لأن جسم الإنسان لا يخزن الماء، بل يطرد السوائل الزائدة عن حاجته عبر العرق والبول والتنفس والبراز.