مؤلف «عتبات البهجة»: أقبل أي تعديل للمسلسلات أو الأفلام على رواياتي

أكد الروائي إبراهيم عبد المجيد، مؤلف رواية عتبات البهجة، وجود قواسم مشتركة بين بطل روايته والفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد دور البطولة في المسلسل، موضحا: «هناك قواسم مشتركة في العمر، والشكل قد يختلف».

عبد المجيد: لا أحب المقارنة بين الرواية والعمل الدرامي

وأضاف «عبد المجيد»، في حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «العاشرة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «أنا من النوع الذي لا يحب المقارنة بين العمل الدرامي والرواية، فالعمل الدرامي مختلف لأني أكتب الرواية بمفردي ففيها حرية، إن لم انشرها هنا سأنشرها في بلد آخر، لكن المسلسل أو الفيلم فإن العاملين فيه كثر مثل السيناريست والمخرج والمنتج والفنانون والمصورون والموسيقار والرقابة.. كلهم صناع الفيلم أو المسلسل ولهم بصمتهم، وبالتالي فإنه ليس في نفس مستوى حرية الرواية لأنه عمل جماعي».

وأكد الروائي إبراهيم عبد المجيد: «لديّ سعة صدر لأي تعديل للدواعي الدرامية، الفكرة العامة يمكنهم أخذهم، لكن التفاصيل متروكة لهم، ولا أربط نفسي بأي خط أحمر، فأنا مؤمن بما قاله نجيب محفوظ: اسألني عن رواياتي متسألنيش عن الأفلام، فقد شاهدت كل الأفلام التي تناولت روايات نجيب محفوظ كلها تغيرت عدا خان الخليلي؛ لأنه كان واقعيا مثل الرواية».