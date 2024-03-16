أصم ناطق من ذوي الهمم: ترجمة الأعمال الفنية بلغة الإشارة مبادرة رائعة من «المتحدة»

قال رامز عباس، أصم ناطق من ذوي الهمم، إنه لم يدخل دور عرض من قبل، لكنه يتابع بعض الأفلام الأجنبية؛ نظرا لوجود الترجمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «أنا ممكن أشوف فيلم وفيه ترجمة نصية وأفهم، لأن الجمل بيكون فيها دايما أكتر من معنى، لكن زملائي الآخرين مش هيقدروا يفهموا، لأني أستطيع قراءة لغة الشفاه، وبالتالي سيحتاجون الى لغة الإشارة».

مُترجم لغة الإشارة يحاول تقريب المعنى للأصم

وأشار «عباس» إلى أن «مُترجم لغة الإشارة يحاول تقربة المعنى للأصم بكل الإشارات الوصفية، ويبسطها له، وعدد كبير من الصُم لا يدخلوا دور العرض السينمائي».

وأكد: «تابعت مسلسل عتبات البهجة في رمضان هذا العام، وتفاجأت بترجمة العدل جروب للمسلسل، ودخلت كتبت إن المسلسل مترجم، وهى مبادرة رائعة من الشركة المتحدة لترجمتها بعض الأعمال الدرامية إلى لغة الإشارة، وأتمنى أشوف كل الأعمال الفنية مترجمة بنفس الطريقة بلغة الإشارة».