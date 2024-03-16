تذيع قناة DMC مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة

أمّا عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة، فتعرض على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

يشارك الفنان يحيي الفخراني في مسلسل عتبات البهجة عددًا من النجوم، وهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني شهدت عددًا من الأحداث المشوقة بعد أن مر بالعديد من الأزمات طوال الحلقات السابقة، بداية من عدم امتلاك مصاريف الدراسة لأحفاده والقبض عليه بسبب خطوط الهاتف، وتأتي القضية الجديدة التي تورط بها، وهي مشكلة التهرب الضريبي.

أحداث عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، تدور أحداثه حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحى الفخراني، وهو وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده.