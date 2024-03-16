بعد انتهاء أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، التي شهدت عودة أنف الكبير لطبيعتها وممارسة حياته العادية، ينتظر محبو الكبير أوي 8 الحلقة 6، التي ستشهد أحداثا مختلفة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 على قناة ON اليوم

ويمكن مشاهدة أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON حصريا الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 هذا العام عدد من ضيوف الشرف، ففي الحلقة الأولى ظهرت الفنانة صفاء الطوخي، التي قامت بدور «الشمامة»، ومساعدها شاكر، الذي يقوم بدوره محمد ثروت، وأخيرا ظهور أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية وتزوجت نفادي خلال الأحداث.