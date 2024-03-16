«مش هتحس تاني بالجوع».. اتبع هذه النصائح في رمضان

الشعور بالجوع والعطش خلال فترة الصيام مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، نظرًا لطول عدد ساعات الصيام، مما يجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق، ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للتغلب على الجوع والعطش خلال فترة الصيام.

هناك العديد من الطرق التي تساعد على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال فترة الصيام والتي منها تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والحمص والعدس، وذلك لأنه تزيد الشعور بالامتلاء بنسبة 31%، مما تقلل من الشعور بالجوع، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

التخلص من الجوع في رمضان

تأخير السحور يعد من الطرق التي تساعد على التخلص من الشعور بالجوع أثناء الصيام، بالإضافة إلى شرب المزيد من الماء، وذلك لأن إن شرب الكثير من الماء ليس مهمًا فقط للترطيب، ولكن للتحكم في الجوع أيضًا.

تناول المنتجات المقرمشة من الطرق التي تساعد على التخلص من الجوع في رمضان وذلك مثل الجزر والتفاح والخيار والكرفس، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء بينما تكون أيضًا أكبر في الحجم، إذ يجعلها هذا المزيج منخفضة في كثافة السعرات الحرارية، مع تنشيط مستقبلات تمدد المعدة بسرعة أكبر.

التغلب على العطش والجوع

ولعدم الشعور بالجوع والعطش خلال فترة الصيام، نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، بتناول الزبادي والخيار معًا في وجبة السحور؛ لعدم الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء، محددًا الكمية المسموحة من الزبادي، وهي تناول كوب واحد فقط، بينما الخيار يجب ألا يزيد عن ثمرتين.