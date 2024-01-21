التخلص من الجوع الليلي.. 11 نصيحة مذهلة للتغلب على شراهة الأكل

يشعر بعض الأشخاص من الجوع الشديد خاصة في ساعات الليل، ولا يعرفون أنهم مصابون بـ«متلازمة الأكل الليلي»، ولا يستطيعون السيطرة على تلك الظاهرة التي تجعلهم يأكلون بشراهة ما يتسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض، وفق موقع «مايو كلينك» الطبي، إذ تٌعرف بأنها ظاهرة تحدث عندما يٌعاني الأفراد آلام الجوع الشديدة خلال الساعات المتأخرة، وتٌسبب في صعوبة النوم واضطرابات النوم، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن طرق التخلص من الجوع الليلي.

التخلص من الجوع الليلي

الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوتر وعدم انتظام الوجبات وقلة الأطعمة المُشبعة، هي من بين أسباب ظاهرة الجوع الليلي: «الناس اللي بتأكل بطريقة مش مٌنتظمة أو تٌعاني من التوتر والقلق أو يمروا بحالة نفسية مٌعينة بيأكلوا كتير بالليل، وبيكونوا مٌصابين بمٌتلازمة الجوع الليلي دون أن يشعروا».

طرق التخلص من الجوع الليلي

أخصائي التغذية العلاجية، أكدت أن هناك حيل مذهلة تٌساعد في التخلص من الجوع الليلي، وهي كالتالي:

- تنظيم وقت تناول الوجبات، بحيث تناول أكل صحي ومٌغذي طوال النهار لعدم شعورك بالجوع ليلا.

- تحديد سبب الأكل الليلي لإنه قد يكون ناتجا عن معاناتك من حالة نفسية محددة تجعلك تأكل بشراهة ليلا.

- شرب الماء كثيرا خاصة حال استيقاظك ليلا، للمٌساعدة في التخلص من الجوع الليلي.

- تجنب الجوع الشديد، حيث يٌمكنك تناول وجبة خفيفة ومغذية قبل النوم.

- حافظ على الوجبات الخفيفة الصحية فإذا شعرت بالجوع ليلا تناولها بكميات صغيرة.

- التعامل مع العوامل النفسية يٌساعد في التخلص من الجوع الليلي.

- إدراج الأطعمة الغنية بالبروتين في وجباتك اليومية.

- توفير بدائل صحية مثل الفواكه الغنية بالألياف.

- تناول البروتين في العشاء لأنه يُساعد في التخلص من الجوع الليلي، حيث تستغرق البروتينات وقتا طويلا لهضمها.

- تجنب المشروبات السُكرية لأنها تٌساعد في الإحساس بالجوع ليلا.

- تجنب الأطعمة المٌحفزة.