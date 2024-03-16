إخماد النيران في بعض طوابق البنايات المجاورة لحريق ستوديو الأهرام

تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في ستوديو الأهرام، وانتقل إلى 4 بنايات مجاورة في منطقة العمرانية، وجرى الدفع بنحو 30 سيارة إسعاف وإطفاء، لإخماد الحريق الهائل.

السيطرة على بعض الطوابق المشتعلة

واستخدمت قوات الحماية المدنية، سلالم الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم إخماد بعض النيران في العديد من طوابق البنايات المشتعلة.

اشتعال 4 عمائر مجاورة للاستوديو

وتسبب الحريق في 4 عمائر مجاورة للاستوديو، 3 منها مكونة من 7 طوابق وعمارة 11 طابقًا، وأخلت قوات الحماية المدينة، جميع الشقق من السكان، وجرى إبعادهم تمامًا عن مكان الحريق، من أجل تفادي أي إصابات جسدية، كما جرى إغلاق الطريق المؤدي إلى مكان الحريق للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتتوالى سيارات الإطفاء والإسعاف مسرعة إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، في وجود عشرات من رجال الشرطة.