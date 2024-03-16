مفاجأة عن ستوديو الأهرام بعد تعرضه لحريق.. توقف لمدة 6 سنوات

توقف الفنان مصطفى شعبان عن العمل لمدة 6 سنوات بعد تصوير مسلسل الجامعة الجزء الثاني عام 2017، ولم يعد للتصوير إلا العام الماضي 2023 من خلال مسلسل بابا المجال، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ولم يمر سوى أشهر قليلة حتى تعرض ستوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، الذي كان يصور فيه مسلسله الجديد، لحريق هائل.

قوات الحماية المدنية تكثف جهودها من أجل السيطرة حريق ستوديو الأهرام، ودفعت مديرية أمن الجيزة بـ16 سيارة إطفاء بعد تلقيها البلاغ، وعلى الفور انتقل مدير مباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، وتمّ فرض كردونًا أمنيًا، حول موقع الحريق وبدأت محاولات إخماد ألسنة اللهب.

لم يعمل سوى عدة أشهر فقط

المفاجأة أن الاستوديو لم يعمل سوى عدة أشهر فقط، بعد أن عاد مرة أخرى للعمل من خلال تصوير مسلسل بابا المجال العام الماضي، وفي شهر رمضان 2024 جرى تصوير مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

تاريخ ستوديو الأهرام

الجدير بالذكر أن ستوديو الأهرام أنشأ عام 1944، ليشهد تصوير حوالي 500 عمل درامي وسنيمائي، ولعل أبرز تلك الأعمال هو مسلسل حضرة المتهم أبي بطولة الفنان الراحل نور الشريف، فضلاً عن مئات الأعمال الأخرى.

بلاغ حريق ستوديو الأهرام في العمرانية

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وجارٍ التعامل معه.