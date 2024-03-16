الأنبا رافائيل يترأس سهرة تسبحة الصوم الكبير في الإسكندرية الجمعة المقبلة

يترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مساء الجمعة المقبل الموافقة 22 مارس، سهرة تسبحة للصوم الكبير بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، التي تنظمها لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، وذلك بحضور شباب وشابات كنائس المحافظة، وهي عادة سنوية اعتاد عليها الأنبا رافائيل في زيارته لعروس البحر المتوسط خلال صوم عيد القيامة المجيد.

موعد سهرة الأنبا رافائيل في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، في بيان اليوم، فإن التسبحة التي سوف يترأسها الأنبا رافائيل، تبدأ في الساعة 11 مساء يوم الجمعة، يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي 6 صباح يوم السبت.

وتختلف تلك التسبحة في الصوم الكبير، عن سهرات الصوم الصغير الخاص بعيد الميلاد المجيد لارتباط الأخيرة بتسبحة كيهك، لعل أبرزها سهرة كيهك للشباب في الإسكندرية التي ترأسها الأنبا رافائيل في ديسمبر الماضي بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل.

تسليم ألحان الصوم الكبير

يذكر أنه خلال فترة إجازة نصف العام، نظمت أسقفية الشباب مؤتمرًا للشباب والشابات، وسلمت لهم ألحان الصوم الكبير ببيت مارمرقس بمنطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.