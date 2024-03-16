«نور بارق».. من قاتل الخليفة العباسي في مسلسل الحشاشين الحلقة 6؟

«أنت هتقتل الخليفة العباسي».. هكذا وقع اختيار حسن الصباح على شاب منضم حديثا إلى دعوته النزارية ليقوم باغتيال الخليفة العباسي المقتدي بالله، خلال زيارته إلى أصفهان من أجل الزواج من ابنة السلطان السلجوقي ملك شاه، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، والتي يفصل الجمهور عن عرضها تلفزيونيا على شبكة dmc وإلكترونيا على منصة WATCH IT ساعات قليلة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. حسن الصباح يخطط لاغتيال الخليفة العباسي

«نور بارق» هي الشخصية التي يؤديها الفنان الشاب تامر مجدي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، الذي يظهر في البرومو الدعائي للمسلسل، وهو يمسك بسهم وقوس من فوق أحد المباني المرتفعة من أجل إصابة الخليفة العباسي في موكبه، ولكن ينتظر الجمهور الحلقة الجديدة لمعرفة هل سينجح رجل الصباح في مهمته أم لا ؟.

مسلس الحشاشين الحلقة 6.. الأحداث تكشف سبب طلب حسن الصباح الغريب من زوجته

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، طلب حسن الصباح من زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين) أن تذهب إلى زوجة نور بارق وتعطيها أموالا، قائلا: «أهم حاجة عندي زوجة نور بارق تشوف دموعك وتقبل أموالك»، ومن المقرر أن يتضح ما يخطط له حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 6.