لا إصابات أو خسائر في الأرواح بحريق ستوديو الأهرام

أفادت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح في الحريق الهائل الذي نشب في ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، وتجري الآن قوات الحماية المدنية، عمليات التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخرى، بعد السيطرة عليها وإطفائها.

جهود إخماد حريق ستوديو الأهرام

وكانت قوات الحماية المدنية، قد كثفت جهودها لإخماد الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء إضافية ليصل عددها لـ30 سيارة.

وأخلت أجهزة الأمن، سكان 4 عمارات مجاورة للاستوديو حفاظًا على سلامتهم، وامتدت النيران لبعض الأشجار أمام الاستوديو، وجارِ تكثيف الجهود للسيطرة على ألسنة اللهب.

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا بنشوف حريق في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وتحركت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وانتقل اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، والعقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية والطالبية إلى مكان الحريق، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت قوات الدفاع المدني في عمليات الإطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.