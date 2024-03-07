أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي «التوفيقية وبولاق الدكرور» كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك يوم السبت الموافق 9/3/2024 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً.

تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان

وتهيب الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.