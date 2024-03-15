الصور الأولى لإجراء اختبارات مكافحة الحريق بمحطتي التوفيقية وبولاق

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، الصور الأولى لإجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدّونة: «لأن سلامة الراكب هى ما نصبو إليه دائمًا ضمن إجراءات المنظومة المتكاملة للنقل الأخضر المستدام، تم إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور، كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق».

محطة التوفيقية

وأشارت إلى أن محطة التوفيقية هي أحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة نفقية قريبة من شارع أحمد عرابي والسجل التجاري ووزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتكون من ثلاثة طوابق تحت الأرض.

ونوهت إلى أن المحطات الجديدة يتم تنفيذها بايادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وتأتي في إطار خطة وزارة النقل، للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن المحطات ستشتمل على خدمات متميزة لجمهور الركاب وماكينات لاستخراج التذاكر إلكترونياً، فضلاً عن مراعاتها لذوي الاحتياجات الخاصة.