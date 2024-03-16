«الساجد».. مجسم من الطاولات في حفل إفطار «هندسة الإسكندرية» (صور)

اعتاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على ابتكار أشكال مبتكرة باستخدام مقاعد ومناضد حفل إفطارهم السنوي، وتمكنوا هذا العام من تشييد مجسم مُصلي ساجد خلال حفلهم الذي أقيم باستاد الجامعة أمس.

ونشر اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أول صورة علوية لإفطار عام 2024 مدونين عليها: «الساجد يزين حفل إفطار هندسة الإسكندرية 2024».

كما تأملوا في المجسم بعبارة: «مُتَوَشِّحًا بِشَاله سَاجِدًا لِرَبِّه يَسْأَلُ اللَّهَ تَضَرُّعًا وَ خُفَّيْه».

أجواء رمضانية في إفطار «هندسة الإسكندرية»

وأوضح الاتحاد أن إفطار كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هذا العام، كان مميزا؛ إذ تناولوا الإفطار ثم استمتعوا بالأجواء الرمضانية في أرض الملعب حتى آذان العشاء.

وأشاروا إلى أن الطلاب اشتركوا سويا في جمع المخلفات الباقية على الترابيزة في علبة واحدة، وجمع الأكل السليم في أخرى، للتبرع به لمن يحتاجون إليه.

مجسمات إفطار هندسة الإسكندرية

جدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اعتادت كل عام تشكيل مجسمات مميزة خلال الإفطار السنوي؛ إذ جسدوا العام الماضي مسجد قبة الصخرة بالمسجد الأقصى ضمن الدعم الفلسطيني قبل الأحداث الأخيرة، كما سبقها داعية يتعبد في رمضان.