مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

شهدت مساجد الإسماعيلية على مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من المواطنين، لأداء الفروض الخمس، خاصة صلاتي الفجر والتراويح، ومع بدء أسبوع جديد أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، تضمنت موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و32 دقيقة، وأشرقت الشمس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في جميع مساجد الإسماعيلية وتوفير إمام لكل مسجد طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

أما موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، فيحين في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة، وتواصل فرق الطوارئ بمديرية الأوقاف في الإسماعيلية، متابعة المساجد للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعملها بشكل طبيعي.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة السادسة مساءا، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و18 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية خلال اليوم السبت، وهي 13 ساعة و48 دقيقة.