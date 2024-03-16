تشغل مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 وموعد شروق الشمس، الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك، بال كثير من المسلمين الذين يحرصون على أداء الصلوات الخميس في مواقيتها، للحصول على الثواب والأجر خلال شهر الصيام المبارك الذي ينتظره الجميع من العام للآخر لما له من فضل عظيم، وما فيه من ثواب ودعاء مستجاب.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 وموعد شروق الشمس، فضلًا عن مواقيت السحور والإفطار، وموعد الإمساك اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر رمضان المبارك.

وتوضح إمساكية رمضان 2024 وجود اختلافات في مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، إذ يزداد عدد ساعات الصيام، ويؤذن الفجر مبكرًا اليوم تلو الآخر، فضلًا عن تبكير موعد السحور والإمساك، وشروق الشمس.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024

وذكرت إمساكية رمضان 2024، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 بالتفصيل كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024: يرفع في تمام الساعة 4:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024: يرفع في تمام الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024: يرفع في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024: يرفع في تمام الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024: يرفع في تمام الساعة 7:23 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024: تؤدى فور الانتهاء من أداء صلاة العشاء مباشرة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر الصيام، نحو 13 ساعة و47 دقيقة، فيما يبدأ وقت السحور من الساعة 2:19 بعد منتصف الليل، ويكون وقت الإمساك والامتناع عن تناول الطعام والشراب في تمام الساعة 4:19 صباحًا.

موعد شروق الشمس في الفيوم

وذكرت الهيئة العامة للمساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024 موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 الذي يأتي في تمام الساعة 6:05 صباحًا.