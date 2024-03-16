موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

الصيام من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام، لذا يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024، وذلك لمعرفة موعد الإفطار ولأداء صلاة المغرب في موعدها.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت في سادس أيام الشهر الكريم سيكون في تمام الساعة 6:05 مساء، وبذلك يكون قد تأخر لمدة 3 دقائق عن أول أيام الشهر الهجري.

عدد ساعات الصيام في المنوفية اليوم السبت 16-3-2024

ومن خلال إمساكية شهر رمضان الكريم، فإن عدد ساعات الصيام في سادس أيام الشهر الكريم بلغت 13:48 ساعة كاملة، حيث تزداد ساعات الصيام كلما اقترب شهر رمضان من نهايته، حيث ستصل في نهاية المطاف لـ14:35 ساعة في اليوم الأخير.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، جاهزية كل المساجد لاستقبال المصلين في صلاة المغرب وكذلك صلاة العشاء وبعدها التراويح، مع المتابعة المستمرة مع مديري الإدارات في المراكز للاطمئنان على فتح جميع المساجد دون معوقات.