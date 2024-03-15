«الصباح» يكشف خطته الماكرة للقضاء على العلماء في مسلسل الحشاشين

كشفت أحداث مسلسل الحشاشين، نية حسن الصباح وخطته للقضاء على العلماء، خلال حوار دار بينه وبين شاب، بعد أن أنقذه من مجموعة علماء أثناء مواجهة الشاب لهم، بعد خروجهم من المسجد، بعدما اتهمهم بالكُفر.

وخلال نقاشهم الحاد ظهر حسن الصباح فجأة، ويجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وأنقذه منهم قائلًا: «سيبوه أنا كفيل به، علشان يتعلم الأدب مع العلماء»، ثم دار بينهما حوارًا، كشف «الصباح» من خلاله عن نية جماعة الحشاشين، المتوقع الكشف عنها خلال الحلقات المقبلة.

وسأله «الصباح» عن سبب جدال العلماء، فأجاب أن السبب هو «إيمانه»، ليرد قائلًا: «⁠في ظني الأفضل أنك متواجهش العلماء، كفاية أنك تشوه صورتهم قصاد الغلابة والمساكين وبس».

وواصل الشاب الحوار بسؤال: «⁠وأسيبهم يعلموا الناس الكفر»، ليجيب «الصباح»: «العلماء في المساجد بيكلموا الناس اللي زيهم، يعني كلهم في الضلمة واحدة، لكن الفقير المظلوم اللي في بيته هو ده اللي تروحله وتخبط على بابه، وتعيش تحت رجله، ولازم يشوف رحمتك وصلاحك، بعدها تدعيه لمذهبك بالعاطفة مش بالعقل، ساعتها هيكره العالم وهيكره عبوديته للدولة والسلطان، لحد ما يجي اليوم المعلوم».

ما اليوم المعلوم؟.. تحدث عنه حسن الصباح في الحشاشين

«اليوم المعلوم» بحسب حديث حسن الصباح هو: «اليوم اللي العلماء في المساجد مش هيبقوا لاقيين اللي يسمعهم».

الحوار كشف نية حسن الصباح في السيطرة على الدولة، بالتخلص من العلماء، واستمرار خطته في الدعوة النزارية، والتخلص من الأشخاص الذين يهددونه ويوقفون مسيرته، وهو ما ستكشفه الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين وأحداث الحلقات المقبلة.

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وفتحي عبدالوهاب في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات في تلك المرحلة.