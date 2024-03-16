أول فيديو من حريق لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» لـ مصطفى شعبان

كشف الفنان تامر مجدي أول فيديو من حريق لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، إذ نشب حريق منذ قليل داخل «لوكيشن» التصوير، وحاولت سيارات المطافي السيطرة عليه.

حريق بديكور مسلسل المعلم

ونشر تامر مجدي الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهر خلال الفيديو، النيران وهي تلتهم ديكور المسلسل، والعمارات المجاورة لـ«لوكيشن» التصوير باستوديو الأهرام.

اندلع حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض حالياً بالسباق الرمضاني.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.