ينتظر المشاهدون موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 5، التي شهدت أحداثًا مثيرة، حيث يفكر بهجت الذي يجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني في أن يتخطى الأزمة الراهنة التي يمر بها وهي التهرب الضريبي.

وكان سبب تلك المشكلة هو المدرس عبد البديع الذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، حيث امتنع عن دفع الضرائب على مركز الدروس الخصوصية الذي يقوم بإدارته بالشراكة مع بهجت.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 5

ويجري مسلسل عتبات البهجة على قناة دي إم سي في تمام الساعة السادسة والربع، ويعرض أيضًا على منصة watch it، والإعادة في الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساء.

وفي الحلقة الخامسة واجه يحيى الفخراني تحديات كثيرة، إذ يبحث عن طريقة كي يثبت البراءة من التهم التي جرى توجيهها له، وفي الحلقة الرابعة، ألقي القبض عليه نتيجة لبيع خطوط هاتف محمول استخدمت في ارتكاب إحدى الجرائم.

مسلسل «عتبات البهجة»

أحداث المسلسل تدور حول بهجت الأنصاري، وهو رجل تقاعد عن عمله وتفرغ للحياة مع الأحفاد، بعدما توفيت زوجته، لكنه يجد نفسه متورطا في أكثر من موقف كوميدي في عالم منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا».