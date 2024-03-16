موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024.. اعرف توقيت الإفطار

يحتفل اليوم المسلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بسادس أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويحرص الكثيرون على معرفة موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم أوقات الإفطار وأداء الصلوات خاصة صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

ونقدم لكم عبر موقع جريدة «الوطن» مواقيت الصلاة في إمارات دبي السبعة حسبما أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات السبت 16-3-2024

موعد أذان المغرب في العاصمة أبوظبي اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:35 مساءً ويؤذن للعشاء الساعة 07:48 وبعدها تؤدى صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في دبي اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:31 مساءً ويؤذن للعشاء الساعة 07:45 وبعدها تؤدى صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الشارقة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:31 ويؤذن للعشاء الساعة 07:44 مساءً وبعدها تؤدى صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

موعد أذان المغرب في عجمان اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:30 ويؤذن للعشاء الساعة 07:44 مساءً وبعدها تؤدى صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في أم القيوين اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:30 ويؤذن للعشاء الساعة 07:44 مساءً وبعدها تؤدى صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات السبت 16-3-2024

موعد أذان المغرب في رأس الخيمة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:28 ويؤذن للعشاء الساعة 07:42 مساءً وبعدها تؤدى صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الفجيرة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 06:27 ويؤذن للعشاء الساعة 07:41 مساءً وبعدها تؤدى صلاة التراويح.