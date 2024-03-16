يحتفل المسلمون في المملكة العربية السعودية من الشعب السعودي والمقيمين بسادس أيام شهر رمضان المعظم 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 6 رمضان كما يلي:

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024

يؤذن للمغرب في العاصمة المقدسة مكة المكرمة في تمام الساعة 6:26 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:56 وتليها صلاة التراويح بالحرم المكي ومساجد مكة المكرمة.

يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:35 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:05 وتليها صلاة التراويح بالحرم المدني ومساجد المدينة المنورة.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

يؤذن للمغرب في الجوف في تمام الساعة 6:21 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:51 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في تبوك في تمام الساعة 5:47 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:17 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في حائل في تمام الساعة 6:27 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:57 وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية السبت 16-3-2024

يؤذن للمغرب في القصيم في تمام الساعة 6:22 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:52 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في العاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة 6:07 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:37 وتليها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

يؤذن للمغرب في الباحة في تمام الساعة 6:31 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:01 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في عسير في تمام الساعة 6:26 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:56 وتليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في السعودية السبت 16-3-2024

يؤذن للمغرب في نجران في تمام الساعة 6:18 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:48 وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في جازان في تمام الساعة 6:23 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:53 وتليها صلاة التراويح.