موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024
كتب:
أحمد دياب
12:36 م | السبت 16 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024
يحتفل المسلمون في المملكة العربية السعودية من الشعب السعودي والمقيمين بسادس أيام شهر رمضان المعظم 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 6 رمضان كما يلي:
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024
يؤذن للمغرب في العاصمة المقدسة مكة المكرمة في تمام الساعة 6:26 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:56 وتليها صلاة التراويح بالحرم المكي ومساجد مكة المكرمة.
يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:35 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:05 وتليها صلاة التراويح بالحرم المدني ومساجد المدينة المنورة.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم
يؤذن للمغرب في الجوف في تمام الساعة 6:21 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:51 وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في تبوك في تمام الساعة 5:47 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:17 وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في حائل في تمام الساعة 6:27 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:57 وتليها صلاة التراويح.
موعد أذان المغرب اليوم في السعودية السبت 16-3-2024
يؤذن للمغرب في القصيم في تمام الساعة 6:22 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:52 وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في العاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة 6:07 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:37 وتليها صلاة التراويح.
موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم
يؤذن للمغرب في الباحة في تمام الساعة 6:31 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 8:01 وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في عسير في تمام الساعة 6:26 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:56 وتليها صلاة التراويح.
موعد الإفطار اليوم في السعودية السبت 16-3-2024
يؤذن للمغرب في نجران في تمام الساعة 6:18 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:48 وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في جازان في تمام الساعة 6:23 مساء ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:53 وتليها صلاة التراويح.