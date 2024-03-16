موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 16-3-2024 ومواعيد الإفطار
كتب:
أحمد دياب
12:36 م | السبت 16 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 16-3-2024
يحتفل المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية من الشعب الأردني والمقيمين بسادس أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 6 رمضان كما يلي:
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 16-3-2024
يؤذن للمغرب في العاصمة الأردنية عمان الساعة 6:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:07 مساء ثم صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في مدينة الزرقاء وأجوارها الساعة 6:49 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:06 مساء وتليها صلاة التراويح.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم
يؤذن للمغرب في مدينة اربد وأجوارها الساعة 6:49 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:07 مساء وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في مدينة العقبة وأجوارها الساعة 5:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:08 مساء وتليها صلاة التراويح.
موعد أذان المغرب اليوم في الأردن السبت 16-3-2024
يؤذن للمغرب في مدينة جرش وأجوارها الساعة 6:49 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:07 مساء وتليها صلاة التراويح.
موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم
يؤذن للمغرب في مدينة الكرك وأجوارها الساعة 5:51 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:07 مساء وتليها صلاة التراويح.
يؤذن للمغرب في مدينة السلط وأجوارها الساعة 6:51 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:07 مساء وتليها صلاة التراويح.
موعد الإفطار اليوم في الأردن السبت 16-3-2024
يؤذن للمغرب في مدينة معان وأجوارها الساعة 5:52 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:06 مساء وتليها صلاة التراويح.