دعاء بعد الأكل.. «اللهم لَكَ الحمدُ على ما أعْطَيْتَ»

دعاء بعد الأكل أحد الأمور التي تهم المسلمين، لذا نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، توضح من خلالها ما جاء في السنة النبوية عن هذا الأمر، وما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد أن ينتهوا من طعامهم.

دعاء بعد الأكل

وقالت دار الافتاء في فتواها عن دعاء بعد الأكل، إن الدعاء عموما من الأمور المستحبة، وعلى العبد أن يحرص عليها في كل وقت وحين، وبعد الطعام لابد وأن يقوم العبد بشكر ربه عز وجل على نعمة الطعام التي حُرم منها بعض عباده، وذلك تقديرا من العباد وشكرا منهم لله لما أتاهم من فضله.

وذكرت دار الإفتاء، في فتواها عن دعاء بعد الأكل، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من تناول الطعام، وذلك في كتاب الأذكار للامام النووي، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحمدُ لِلَّهِ كَثِيراً طَيِّباً، مُبارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفيٍّ، وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنىً عَنْهُ، رَبِّنا»، وفي رواية للبخاري إذا رفع مائدته، قال:«الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفانا وأرْوَانا، غَيْرَ مَكْفِيّ ولا مَكْفُورٍ».

دعاء بعد الأكل في السنة النبوية

وأشارت دار الإفتاء في حديثها عن دعاء بعد الأكل، إلى ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اللَّهَ تعالى لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يأكلُ الأكْلَةَ، فيحمدهُ عليه، ويشربُ الشَّرْبَةَ، فيحمدهُ عليها».

وعن دعاء بعد الأكل الوارد عن النبي، أشارت الدار أيضا إلى ما جاء في «سنن النسائي» في الكبرى كما في «تحفة الأشراف»، وكتاب «ابن السني» بإسنادٍ حسنٍ؛ عن عبد الرحمن بن جبير التابعي، أنه حدثهُ رجلُ خدمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثماني سنين، أنه كان يسمعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا قَرَّبَ إليه طعاماً يقول: «باسم اللَّهِ»، فإذا فَرغَ من طعامه، قال: «اللَّهُمَّ أطعمتَ وسقيتَ، وأغنيتَ وأقنيتَ، وهديتَ وأحييتَ، فَلَكَ الحمدُ على ما أعْطَيْتَ».