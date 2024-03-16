خروج نصرة التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا من السجن ووعيدها بالانتقام ممن تسببوا في دخولها السجن لمدة 4 سنوات، يجعل المشاهدين ينتظرون موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة على قناة سي بي سي اليوم، لمتابعة ما سيحدث من خطط من قبل نصرة التي شهد أشقاؤها وصديقتها عليها زورا.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة على قناة سي بي سي اليوم، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة

وتختلف مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 6 على قناة سي بي سي.

يأتي العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 ظهرًا.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يتكون من 15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومى سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير.