يختلف موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 6، حيث ينتظرها متابعو المسلسل لمعرفة ماذا سيحدث في حلقة الليلة بعد خروج نصرة من السجن وحصولها على الأموال، بالإضافة إلى مفاجأة كبرى بزواج منير مكرم من رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة نهى عابدين.

ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 6 لمن لم يتسنى لهم مشاهدة العرض الأول للحلقة، لمتابعة ماذا سيحدث مع منير مكرم وكيف ستكشف شاهيناز زوجته زواج وخيانته لها.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 6

ويأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 6 في الأوقات التالية:

ويضم مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا الفنان أحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ونهى عابدين وأحمد بدير ومحمد ثروت، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول نصرة التي تعرضت للظلم من قبل أخواتها الذين تسببوا في دخولها السجن لتتغير شخصيتها وتسعى للانتقام بعد خروجها.