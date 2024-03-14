أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان.. ابتعد عن هذا التوقيت

نصحت وزارة الصحة والسكان، بعدم الإفطار على فنجان القهوة خاصة خلال شهر رمضان، بدعوى الحفاظ على الشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وزيادة التركيز.

أحسن وقت لشرب القهوة في رمضان

وقال الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، إنّ أفضل وقت لتناول القهوة خلال شهر رمضان هو بعد الإفطار بساعة، ويمكن الحصول على كوب قهوة مرة أخرى بعد مرور 3 ساعات من الفنجان الأول، محذرا في تصريحات لـ«الوطن»، من أنّ تناول القهوة على الريق مضر سواء في شهر رمضان أو غيره.

مخاطر تناول القهوة على الريق

وأوضح استشاري السمنة والتغذية، مخاطر تناول القهوة على الريق، والتي وصلت إلى تحفيز إنتاج الكورتيزول، ورغم تنظيم معدل السكر وضغط الدم إلا أنّه على المدى البعيد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ولفت إلى أنّ تناول فنجان القهوة على الريق يعمل على زيادة هرمون التوتر، إضافة إلى زيادة اضطرابات المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي وإصابة بعض الأشخاص بالحموضة.

وأوصى استشاري التغذية والسمنة بالحصول على وجبة غذائية متكاملة، ثم الحصول على فنجان القهوة ويفضل عدم الإكثار منها، داعيا المواطنين لاغتنام شهر رمضان واتباع نظام غذائي صحي سليم.