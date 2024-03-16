يميل عشاق الدراما الاجتماعية العائلية لمعرفة موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة السادسة على قناة ON drama اليوم، والذي تدور أحداثه في إطار عائلي شيق ويعرض تفاصيل ومشاكل أسرة ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني وأحمد الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة السادسة على قناة ON drama اليوم.

موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة السادسة

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة السادسة على قناة ON drama كما يلي:

يعرض على قناة ON drama في وقت الإفطار لتبدأ في تمام الساعة 6:05 مساء.

ويتم عرض إعادة مسلسل كامل العدد+1 على قناة أون دراما في تمام الساعة 1:30 صباحا.

وتذاع الحلقة الجديدة من المسلسل يوميا على قناة ON الساعة 7:30 مساء.

طاقم عمل مسلسل كامل العدد+1 الحلقة السادسة

مسلسل كامل العدد +1 تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي حول أبناء ليلى وأحمد، وهو تكملة للجزء الأول من المسلسل الذي تجسد بطولته الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وميمى جمال، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.