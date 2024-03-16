طارق النهري يكشف مصير تصوير مسلسل المعلم بعد حريق ستوديو الأهرام: «كله راح»

حريق هائل شب داخل ستوديو الأهرام، الواقع في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، تحديدًا داخل لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني 2024.

5 حلقات متبقية من مسلسل المعلم، إذ صور أبطال العمل 25 حلقة، قبل أن يندلع حريق ستوديو الأهرام، الذي سيطرت عليه قوات الحماية المدنية.

طارق النهري يكشف مصير تصوير المعلم بعد حريق ستوديو الأهرام.. «كله راح»

وفي هذا الصدد، كشف الفنان طارق النهري، مصير الـ5 حلقات المتبقية من العمل، قائلًا: «كله راح، ده اللوكيشن الخاص بتصوير العمل، النيران التهمت شقة المعلم القديمة، وكنا انتهينا من تصوير المشاهد وغادرنا، لكن عدنا مُجددًا للاطمئنان على الوضع»، مؤكدًا عدم وجود إصابات من الواقعة.

وعن مصير الحلقات المتبقية، أكد «النهري» لـ«الوطن» إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن عن مكان تصوير الحلقات المتبقية، خاصة أن الحادث منعهم من استكمال التصوير، ولم يحددوا المكان البديل حتى الآن.

حريق ستوديو الأهرام

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ستوديو الأهرام، ودفعت مديرية أمن الجيزة، بـ16 سيارة إطفاء، وانتقل مدير مباحث الجيزة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، على رأس قوة من المباحث، وفرضت القوات كردونا أمنيًا، لتنجح القوات في عمليات الإطفاء، وإخماد النيران.