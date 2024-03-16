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محافظ الجيزة يتواجد ميدانيا لمتابعة جهود إخماد حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية

كتب:

شريف سليمان
04:35 ص | السبت 16 مارس 2024
الحريق

الحريق

توجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعه جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

تفاصيل إخماد حريق ستوديو الأهرام

وأوضح محافظ الجيزة، أنه فور اندلاع الحريق، توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

واختتم بالإشارة إلى أنه جرى إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، حرصًا على سلامة المواطنين العامة.

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بقلم شريف سليمان