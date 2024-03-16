5 أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى قرحة المعدة في شهر رمضان.. منها المقليات

حددت وزارة الصحة والسكان الأطعمة الممنوع تناولها لمرضى قرحة المعدة خلال شهر رمضان الكريم، وعممت بذلك منشورا توعويا على مديريات الشؤون الصحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

الأطعمة الممنوعة لمرضي قرحة المعدة

وبحسب وزارة الصحة، فإن الأطعمة الممنوعة لمرضى قرحة المعدة تشمل التالي:

- الفاكهة الحمضية مثل الليمون والبرتقال.

- المشروبات الغازية.

- الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب المعالجة.

- الأطعمة المقلية.

- الأطعمة المصنعة.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان عمل الخط الساخن للوزارة 105 خلال شهر رمضان بكامل طاقته، لافتة الى توجيه القائمين على الخط الساخن لسرعة الرد على المواطنين وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، والعمل على إزالة كل المعوقات فى أسرع وقت، لافتة الى أن الخط الساخن يعمل على تلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد علي المواطنين من خلال المصادر الرسمية لها.