دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 5 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا حول ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 8، موافقة الفنانة أمينة خليل على الزواج من نفادي، وأتت الشمامة «صفاء الطوخي» ومساعدها محمد ثروت للكبير وقدما له التهنئة.

مسلسل عتبات البهجة

الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة، شهدت اتصالا من جميلة «بسنت أبوباشا» لصديقتها تتطلب منها المساعدة، وطلبت منها صديقتها ضرورة قطع علاقتها مع محمود «يوسف عثمان» بعد ما نشر صورتها، فضلا عن التحدث مع جدها وأخوها عما حدث.

مسلسل إمبراطورية ميم

الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، شهدت إصرار مختار أبوالمجد على عدم بيع بيته للمرة الثانية، وهذا بعدما جددت الشركة العقارية عرضها عليه وعلى كل الرافضين لبيع بيوتهم في المنطقة.