مسلسل صدفة الحلقة 6.. هل تقع ريهام حجاج في حب عصام السقا؟

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6، العديد من التطورات اليوم، حول علاقة ريهام حجاج «صدفة»، وعصام السقا «طارق» الذي تقدم لخطبتها، وأنقذها من بعض المشكلات والقضايا التي وقعت فيها، قبل أن يعترف لها بحبه، لتقابل الاعتراف بابتسامة، دون أن ترد بنعم أو لا، أو تكشف عن مشاعرها له.

مسلسل صدفة الحلقة 6

وكشفت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل صدفة، محاولات «طارق» المستميتة في الاقتراب من «صدفة»، والعمل على حل مشكلاتها التي تقع فيها واحدة تلو الأخرى، دون أن توافق أو ترفض طلب الزواج، إلا إن أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6، من المقرر أن تشهد رد فعل صدفة على طلب الزواج.

مسلسل صدفة

ويُعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على عدة قنوات مختلفة، على شاشات المتحدة؛ إذ يبدأ العرض الأول على الحياة، وdmc، والقناة الأولى المصرية، وcbc.

والمسلسل، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.