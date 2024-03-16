موعد عرض الحلقة 6 مسلسل صدفة اليوم.. 4 قنوات مختلفة

تعرض الحلقة 6 مسلسل صدفة، اليوم السبت، العديد من الأحداث المشوقة، استكمالًا لأحداث الحلقات الماضية، التي كشفت عن تورط «صدفة» ريهام حجاج، في العديد من المشكلات، كان آخرها استغلال رشدي الشامي لاسمها وتزويره عقد زواجه منها، دون علمها، واستغلالها وهي بدون وعيها للتوقيع على العقد.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل صدفة

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

أما العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 6 على شاشة قناة cbc فيحين في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 6 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

كما يُعرض مسلسل صدفة الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويمكن أيضا متابعة مسلسل صدفة، الحلقة 6 قبل عرضها بالقنوات عبر منصة watch it، بدون فواصل أو إعلانات.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب.