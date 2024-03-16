انخفاض أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق.. «الكندوز» بـ313 جنيها

تشهد أسعار اللحوم في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم السبت 16 مارس 2024، وبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 313 جنيهًا بعد انخفاضه بقيمة 15.36 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم السبت 16 مارس 2024، في عدد كبير من الأسواق المصرية، بالنسبة للمستهلك.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اللحوم الحمراء اليوم، تبعًا لآخر التحديثات المعلنة، من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو اللحم الضأن تراجعًا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 2.04 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 400.6 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم كندوز كبير تراجعًا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 15.36 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 313.08 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز صغير تراجعًا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 12.94 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 357.35 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

استقر سعر كيلو اللحم البتلو اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 411.33 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم كندوز اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 385.87 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 403 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 381.39 جنيه.