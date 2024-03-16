يعد موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 6 على قناة dmc، اليوم، من الأمور التي تشغل بال متابعي العمل، خاصة أنه الموعد الأخير لعرض العمل الدرامي الاجتماعي، بطولة الفنانة ريهام حجاج، على قنوات المتحدة؛ إذ يُعرض على 4 قنوات مختلفة ليناسب الكثير، فضلا عن عرضه عبر منصة «watch it» الإليكترونية.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 6 على قناة dmc اليوم

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباح اليوم التالي.

ويكون العرض الأول، من موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 6 على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً؛ إذ يكون العرض الأول للحلقة.

بينما يأتي عرض مسلسل صدفة الحلقة 6 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتعرض الحلقة 6 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى فى تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحا.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وخالد الصوي، ونور إيهاب، ورحاب الجمل.

ويدور مسلسل صدفة، حول مدرسة التاريخ، التي تتعرض لكوارث ومشكلات بمحض الصدف، تغير حياتها رأيا على عقب.