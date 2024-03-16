مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة.. أحمد داش يحاول إلغاء حكم الإعدام

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري، أحداثا مثيرة، منها محاولة أحمد داش الذي يجسد شخصية حسين؛ وعلي، الذي يجسد شخصيته الفنان (عصام عمر)، إثبات براءة الدكتور صفوت مصباح، المحكوم عليه بالإعدام على ذمة قضية مقتل طالبة كان يدرس لها، وتربطه بها علاقة عاطفية.

ويتوقع في مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة التي ستعرض الليلة، أن يصل أحمد داش إلى دليل أو طرف خيط يجعله يواصل طريقه للوصول إلى البراءة، بدلا من تنفيذ حكم الإعداد على الدكتور صفوت.

مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

وينتمي مسلسل مسار إجباري إلى المسلسلات القصيرة، التي تتكون من خمسة عشر حلقة، تعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.